Aynı masada yemek yediği arkadaşını çekti vurdu! Biri mezara diğeri kayıplara karıştı!

Olay, Kadınlar Denizi Mahallesi'nde plaj bölgesinde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir restoranda yemek yiyen Mehmet Mustafa Baker (32) ile R.K., yemekleri bittikten sonra restorandan ayrıldı. Plaj bölgesine inen ikili arasında sebebi henüz belli olmayan bir şekilde tartışma çıktı.