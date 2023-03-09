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Haberler Aydın Aynı masada yemek yediği arkadaşını çekti vurdu! Biri mezara diğeri kayıplara karıştı!

Aynı masada yemek yediği arkadaşını çekti vurdu! Biri mezara diğeri kayıplara karıştı!

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Mehmet Mustafa Baker ile R.K. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle birlikte belindeki silaha sarılan R.K., Mehmet Mustafa Baker'i kafasından ve vucüdunun çeşitli yerlerinden vurdu. Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine gelen ekipler talihsiz adamı hastaneye kaldırırken, silahlı saldırgan kayıplara karıştı. Edinilen bilgiye göre, feci şekilde yaralan Mehmet Mustafa Baker kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İHA

09.03.2023, 09:47

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde iki kişi arasında çıkan kavgada bir kişi silahla başı ve vücudunun çeşitli yerlerinden vurularak öldürüldü.

Aynı masada yemek yediği arkadaşını çekti vurdu! Biri mezara diğeri kayıplara karıştı!

Olay, Kadınlar Denizi Mahallesi'nde plaj bölgesinde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir restoranda yemek yiyen Mehmet Mustafa Baker (32) ile R.K., yemekleri bittikten sonra restorandan ayrıldı. Plaj bölgesine inen ikili arasında sebebi henüz belli olmayan bir şekilde tartışma çıktı.

Aynı masada yemek yediği arkadaşını çekti vurdu! Biri mezara diğeri kayıplara karıştı!

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. İddiaya göre, kavga sırasında belinden silahını çıkartan R.K., Mehmet Mustafa Baker'i kafasından ve vücudunun çeşitli yerlerinden vurdu. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri Baker'e ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı.

Aynı masada yemek yediği arkadaşını çekti vurdu! Biri mezara diğeri kayıplara karıştı!

Hastanede tedavi altına alınan Baker, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri de olay sonrası kayıplara karışan cinayet şüphelisi R.K.'nin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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