Kırık bacağı için gittiği hastanede öldü

AYDIN Kuşadası'nda merdiven yıkarken basamaktan düşerek dizinde kırık oluşan Sevil Aydın (58), tedavi için kaldırıldığı Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde girdiği ameliyattan sağ çıkamadı. Diz kapağındaki kırığa müdahale amaçlı yapılan ameliyat sonrasında yaşamını yitiren Aydın'ın acılı ailesi doktorlardan şikayetçi olurken, savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

"MİLYONDA BİR DEDİLER"

YAŞANAN olayla ilgili olarak savcılığa suç duyurusunda bulunan Sevil Aydın'ın oğlu Selahattin Aydın, "Annemin ameliyatına Doktor Ü. ile birlikte hastanede görevli kardiyolog ve nörolog iki doktor girdi. Ameliyat başladıktan yarım saat sonra doktor Ü. yanında bir doktor ile dışarıya çıktı. Ameliyatı yapan doktor annemin kalbinin devamlı olarak durduğunu, 4-5 kez müdahale ile tekrar hayata döndürdüklerini söyledi. Sonrasında ameliyathaneden bu kez bu iki doktorun yanında üçüncü bir doktor daha çıktı. Bu doktor bize bir hastalıktan bahsetti, tam olarak anlamadık. Bunun milyonda bir görülen bir rahatsızlık olduğunu, annemi bu yüzden kaybettiklerini söyledi. Annemin herhangi bir kalp rahatsızlığı yoktu, şeker kolestrol, tansiyon gibi kronik hastalığı yoktu. Annemin ameliyat sırasında vefat etmesi olayının araştırılmasını istiyorum. Kusuru olan varsa şikayetçiyim" dedi.

KAZIM YÖRÜKCE