“Milletimiz Altılı Masa’ya itibar göstermez”

DEMOKRASİNİN kalesi Aydın'da yönetim kurulunu açıklayan AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten'e MHP İl Başkanı Haluk Alıcık ekibiyle birlikte 'Hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu. Ziyarette konuşan Ökten, "Cuma günü Sayın Cumhurbaşkanı'mız seçim startını veriyor. Biz hazırız ve seçimin ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da gayet başarılı geçeceğine inanıyoruz" dedi.

"GÜVEN SORUNLARI VAR"

MİLLET İttifakı'nın Türk siyaset tarihinde unutulmaz olaylara imza attığını belirten Ökten, "Halktan güven bekleyen bu ittifakın ortaklarının birbirlerine bile güveni yok ki halk bunlara nasıl güvenecek" diye konuştu. Masayı devirip daha sonra geri dönen Meral Akşener'i de eleştiren Ökten, "Görüyoruz işte karşınızda daha adayını anca açıklayabilmiş ama açıklarken de bütün sancıyı yaşamış bir muhalefet. Vatandaş dünkü açıklamanın neresine itibar edecek? Neresine güvenecek? Cumhur İttifakı'nın ise ne kadar kararlı, güçlü, birbirine de kenetlenmiş şekilde olduğunu seçmen nezdinde de bir kez daha ortaya koymuş olduk. Birbirine bile güveni olmayan bu ittifaka milletimiz itibar etmeyecek" dedi. Alıcık ise muhalefeti kastederek, "ABD Başkanı diyor ki 'Türkiye'deki dostlarımızla beraber Cumhur İttifakını mahvedeceğiz'. Türkiye'deki dostların kim?" diye konuştu.

KAZIM YÖRÜKCE