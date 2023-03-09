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Haberler Aydın Polislere çarpan sürücü alkol metreyi üflemedi

Polislere çarpan sürücü alkol metreyi üflemedi

9.3.2023

Polislere çarpan sürücü alkol metreyi üflemedi

AYDIN'IN Efeler ilçesinde yunus olarak bilinen motosikletli polis timi ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kadın yunus polisi yaralandı. Efeler ilçesi Denizli Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, G.D. ile D.A. isimli 2 kadın polis memuru yola savruldu.

ADÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan polislerin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Polis, sürücüyü kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Sürücünün alkollü olduğu iddia edildi. Alkol metreye üflemeyi reddeden otomobil sürücüsü karakola götürüldü.

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