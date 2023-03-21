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Haberler Aydın Aydın semalarında görsel şölen! Baharın müjdecisi geldi

Aydın semalarında görsel şölen! Baharın müjdecisi geldi

Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte baharın habercisi olarak bilinen leylekler, Aydın semalarında görülmeye başlandı. Gökyüzünde görsel şölen oluşturan leylekler kendilerine hayran bıraktı.

İHA

21.03.2023, 12:14

Türkiye'de havaların ısınmasıyla birlikte ilk leylek sürüleri görülmeye başlandı.

Aydın semalarında görsel şölen! Baharın müjdecisi geldi

Leylek göçleri baharın da habercisi olması nedeniyle doğaseverler tarafından heyecanla izleniyor.

Aydın semalarında görsel şölen! Baharın müjdecisi geldi

Baharın müjdecisi olarak bilinen leylekler, Aydın'ın birçok yerine gelerek, yıllardır aynı konumda olan yuvalarını etraftan topladıkları kuru ağaç dalları ile onarıyor.

Aydın semalarında görsel şölen! Baharın müjdecisi geldi

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde yaşayan vatandaşlar, yazı geçirecekleri yuvalarına geri dönen leyleklerin mahallenin simgesi haline geldiklerini ifade ettiler.

Aydın semalarında görsel şölen! Baharın müjdecisi geldi

Aydın semalarında uçan leylekler renkli görüntüler ortaya çıkartırken, uzun gagalıların muhteşem görüntüleri dron ile görüntülendi.
Koçarlı'da çiftçilik ile uğraşan Süleyman Üncül, "Leylekler, 15-20 gün önce geldiler. Şu anda sayıları az ama ilerleyen günlerde çoğalırlar inşallah. Yuvaları sabit duruyor ve her leylek her yıl aynı yuvaya geliyor. Yuvalar daha önceden teller üzerindeydi sonra onlar yapılan çalışmalarla yükseltildi. Onlara hastayız, çift sürerken tarlada arkamızdan gelmeleri falan çok zevk veriyor hoşumuza gidiyor" dedi.

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