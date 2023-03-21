Aydın semalarında görsel şölen! Baharın müjdecisi geldi

Aydın semalarında uçan leylekler renkli görüntüler ortaya çıkartırken, uzun gagalıların muhteşem görüntüleri dron ile görüntülendi.

Koçarlı'da çiftçilik ile uğraşan Süleyman Üncül, "Leylekler, 15-20 gün önce geldiler. Şu anda sayıları az ama ilerleyen günlerde çoğalırlar inşallah. Yuvaları sabit duruyor ve her leylek her yıl aynı yuvaya geliyor. Yuvalar daha önceden teller üzerindeydi sonra onlar yapılan çalışmalarla yükseltildi. Onlara hastayız, çift sürerken tarlada arkamızdan gelmeleri falan çok zevk veriyor hoşumuza gidiyor" dedi.