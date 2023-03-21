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Haberler Aydın Didim polisi uyuşturucuya geçit vermedi

Didim polisi uyuşturucuya geçit vermedi

Aydın Didim ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Büro Amirliği tarafından 3 farklı adrese düzenlenen operasyonlar çerçevesinde uyuşturucu madde ve 3 adet tabanca ele geçirildi.

İHA

21.03.2023, 17:36

Didim polisi uyuşturucuya geçit vermedi
Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Büro Amirliği tarafından uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, 3 farklı adreste yapılan aramalarda, 169.09 gram metamfetamin, 20.66 gram esrar, 4 adet kırmızı reçeteye tabi hap, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu madde tartımında kullanılan aparatlar, 1 adet 9 mm tabanca ve tabancaya ait 67 adet fişek, 2 adet 7,65 tabanca ve tabancaya ait 11 adet fişek ele geçirildi. Operasyonlar çerçevesinde Y.Ö, N.S, E.D ve Y.O.Ö isimli 4 şahıs kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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