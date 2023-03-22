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Haberler Aydın Bir annenin hazin ölümü... Kocasının kızını darbettiğini gördü, sinir kriziyle balkondan atladı!

Bir annenin hazin ölümü... Kocasının kızını darbettiğini gördü, sinir kriziyle balkondan atladı!

Aydın'ın Efeler ilçesinde, baba M.Ç ile kzı arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıkıt. Tartışmanın büyümesiyle kızını darbetmeye başlayan baba M.Ç'yi gören anne Elena Çankaya, sinir krizi geçirdi. Sinirlerine hakim olamayan kadın 3. kattaki evlerinin balkonundan atladı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, anne Çankaya'nın hayatını kaybettiğini bildirdi. Baba M.Ç., ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.

İHA

22.03.2023, 10:00

Aydın'ın Efeler ilçesinde kızını darp eden kocasına sinirlenip balkondan atlayan Elena Çankaya (41), olay yerinde hayatını kaybetti.

Bir annenin hazin ölümü... Kocasının kızını darbettiğini gördü, sinir kriziyle balkondan atladı!

Olay, Efeler ilçesi Yedi Eylül Mahallesi, Eski Çine Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre baba M.Ç. ile kızı arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Bir annenin hazin ölümü... Kocasının kızını darbettiğini gördü, sinir kriziyle balkondan atladı!

Bir süre sonra büyüyen tartışmada baba M.Ç. kızını darp etmeye başladı. Kızını kurtarmaya çalışan anne Elena Çankaya, sinir krizi geçirdi.

Bir annenin hazin ölümü... Kocasının kızını darbettiğini gördü, sinir kriziyle balkondan atladı!

Sinirlerine hakim olamayan anne, 3. kattaki evin balkonundan aşağıya atladı. Yaşanan olayın ardından ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bir annenin hazin ölümü... Kocasının kızını darbettiğini gördü, sinir kriziyle balkondan atladı!

Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri anne Çankaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, bir süre apartmanı giriş çıkışlara kapattı

Bir annenin hazin ölümü... Kocasının kızını darbettiğini gördü, sinir kriziyle balkondan atladı!

Olay yerinde bulunan baba M.Ç. ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlattı.

Bir annenin hazin ölümü... Kocasının kızını darbettiğini gördü, sinir kriziyle balkondan atladı!

Haberi alarak olay yerine gelen ailenin yakınları sinir krizi geçirdi. Olay ile ilgi çok yönlü soruşturma başlatıldı.

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