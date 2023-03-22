Yapımı milattan sonra 1.yüzyıla dayanıyordu... Tarihi su kemerini tahrip ettiler!

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki tarihi su kemerinin tahrip edildiği ihbarı sonrası yapılar incelemede, kemerin iki ayağında hasar oluştuğu tespit edildi.

Alınan bilgiye göre, Bayraklıdede Mahallesi sınırları içinde yer alan Efes Antik Kenti'nin su yolu üzerinde M.S 1. yüzyılda yapıldığı bilinen Didar Su Kemeri'ne zarar verildiği ihbarı üzerine İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri bölgeye gitti.

Ekipler, su kemerinin iki ayağında hasar oluştuğunu belirledi.

İnceleme başlatan müdürlüğün konuya ilişkin suç duyurusunda bulunacağı, yapının onarım ve restorasyonu için de çalışma yürüteceği ifade edildi.