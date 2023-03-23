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Haberler Aydın AK Parti Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı Ancın oldu

AK Parti Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı Ancın oldu

23.3.2023

AK Parti Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı Ancın oldu

AK Parti Aydın İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevine Ozan Ancın atandı. AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Demir, il yönetiminde görev alması nedeniyle görevinden ayrıldı. AK Parti Gençlik Kolları Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) Üyesi ve Bölge Koordinatörü Taha Kara koordinesinde geçtiğimiz haftalarda 17 ilçe gençlik kolları başkanının katılımlarıyla Aydın Gençlik Kolları İl Başkanlığı için temayül yoklaması gerçekleştirildi. AK Parti Genel Merkezi tarafından yapılan görüşmelerin ardından AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanlığı'na, Efeler Gençlik Kolları İlçe Başkanı Ozan Ancın atandı.

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