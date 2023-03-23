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Haberler Aydın Aydın’da korkunç olay! Yaşlı çift av tüfeğiyle vurulmuş halde bulundu

Aydın’da korkunç olay! Yaşlı çift av tüfeğiyle vurulmuş halde bulundu

Aydın Çine'de yaşlı bir çiftin evinden silah sesleri duyan vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen ekipler çiftin av tüfeğiyle öldürdürüldüğünü belirledi. İddiaya göre yaşlı adam, boşanma aşamasında olduğu eşini öldürdükten sonra aynı silahla kendisine ateş etti.

İHA

23.03.2023, 10:29

Aydın’da korkunç olay! Yaşlı çift av tüfeğiyle vurulmuş halde bulundu

Aydın'ın Çine ilçesinde bulunan Elderesi Mahallesi'ndeki bir evden silah seslerini duyan vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. Yapılan ihbar üzerine bölgeye Jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, Necati Alkan (75) ve Nurten Alkan'ın (68) hayatını kaybettiğini tespit etti. Çiftin av tüfeğiyle vurulduğu belirlenirken, Necati Alkan'ın iddiaya göre boşanma aşamasında olduğu eşini av tüfeğiyle öldürdükten sonra aynı silahla kendisine ateş ettiği üzerinde duruluyor.

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