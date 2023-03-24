Cinnet üstüne cinnet

Aydın ve Manisa'da yaşanan iki ayrı olayda iki aileden dört kişi yaşamını yitirdi. Manisa'da meydana gelen korkunç olayda, Emrah Karataş tartıştığı annesini boğazını keserek öldürdü. Olayın ardından polislerin geldiğini gören katil evlat 2 katlı evlerinin çatısından beton zemine atlayarak hayatına son verdi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan Cumhuriyet Mahallesi'nde önceki gün akşam saatlerinde meydana gelen olaya Emrah Karataş (29), henüz bilinmeyen bir nedenle annesi Cemile Karataş (55) ile tartıştı.

KENDİNİ BOŞLUĞA BIRAKTI

Tartışmanın büyümesi üzerine Emrah Karataş, yanındaki bıçağı annesine saplamaya başladı. Gözü dönmüş evlat annesinin yardım çığlıklarına aldırmadan boğazını da kesti. Kanlar içinde kalan talihsiz kadın olay yerinde can verdi.

Komşuların haber vermesi üzerine polislerin geldiğini gören Emrah Karataş evlerinin bulunduğu binanın çatısına çıkarak kendini boşluğa bıraktı. Çeşitli suçlardan sabıka kaydı bulunan Karataş 112 acil sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti.

KALBİNDEN VURDU

AYDIN'IN Çine ilçesinde ise Necati Alkan (75) kendisine boşanma davası açtığı için önce 45 yıllık eşi Nurten Alkan'ı (68) ardından da kendini av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Arıcılık işiyle uğraşan Necati Alkan'a eşi 5 çocuk annesi Nurten Alkan, şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açarak evi terk etti. Bir süredir ayrı yaşayan çifti, çocukları barıştırdı. Geçtiğimiz cumartesi günü Nurten Alkan, 45 yıllık hayat arkadaşının yanına geri döndü. Önceki gün akşam saatlerinde ise evden silah sesleri yükseldi. Gelinleri Şerife Alkan, kayınpederi ile kayınvalidesini kanlar içerisinde görerek sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaşlı çiftin hayatını kaybettiği belirlendi.

SERKAN ÖZCAN/ KAZIM YÖRÜKÇE