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Aydın'da uyuşturucuya geçit yok!

Aydın'da uyuşturucu madde satan ve kullananlara yönelik gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Germencik, İncirliova, Bozdoğan ilçelerinde 9 şüphelinin üstünde metamfetamin ve esrar ele geçirildi. Sağlık kuruluşlarına sevk edilen şüphelilerin uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi. Olayla ilgili sürecin devam ettiği öğrenildi.

İHA

25.03.2023, 09:54

Aydın’da uyuşturucuya geçit yok!

Aydın'ın üç ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda dokuz şüphelinin üstünde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik çalışmalar devam ediyor. Germencik, İncirliova, Bozdoğan ilçesinde icra edilen devriyeler esnasında 9 şüpheli şahsın üzerinde yapılan kaba üst arada bir miktar uyuşturucu madde (Metamfetamin. Esrar) ele geçirildi. Sağlık kuruluşuna sevk edilen altı şüphelinin yapılan testte uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi. Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

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