Ege’nin o ilçesinde şap alarmı! Ekipler seferber oldu

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerinde görev yapan teknik personel şap hastalığına karşı seferber oldu. Aydın'ın Efeler ilçesinde de yaklaşık 65 bin büyükbaş hayvan aşılama programına alınırken, bu çerçevede harekete geçen Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü de ilçe genelinde aşılama ve dezenfeksiyon çalışmaları başlattı.

Köy köy, ahır ahır gezerek üreticileri bilgilendiren ekipler, yaklaşık 65 bin büyükbaş hayvanın da aşılamasını yapıyor. Başlatılan çalışmalar çerçevesinde, Türkiye'de ilk kez görülen SAT-2 serotipi hastalığına karşı köylere giden ekipler, büyükbaş hayvanları aşılarken, ahırlarda dezenfekte çalışması yaptı.





Şap hastalığı nedeniyle ekipler aşılama çalışmalarını dört koldan sürdürürken, üreticiler de hastalıktan dolayı hayvanlarının telef olmasını istemediklerini dile getirerek, alınan önlemlerden mutlu olduklarını ifade edip, ekiplere teşekkür etti.

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