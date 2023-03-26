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Haberler Aydın Restoran yangını soruşturmasında tahliye kararı

Restoran yangını soruşturmasında tahliye kararı

26.3.2023

Restoran yangını soruşturmasında tahliye kararı

AYDIN'IN Nazilli ilçesinde 8 kişinin feci şekilde can verdiği yangında, ihmali bulunduğu iddiasıyla tutuklanıp hapse atılan restoran sahibinin eşi F.Y. önceki gün tahliye edildi. Nazilli'de 30 Aralık 2022 tarihinde Uzun Çarşı'da bulunan bir aperatif dükkanında meydana gelen yangında 8 kişi feci şekilde hayatını kaybetmişti.

ÜZERİNDEN 3 AY GEÇTİ
BAŞLATILAN soruşturma kapsamında restoran sahibi L.Y, eşi F.Y. ile tüp firmasının sahibi A.B. tüpü değiştiren M.B. ve H.P. cezaevine gönderilmişti. Felaketin ardından 3 ay geçmesine rağmen F.Y.'nin hangi sebeple tahliye olduğu akıllarda soru işareti bıraktı. Tüp değişiminde M.B.'ye yardım eden tutuklu H.P.'nin de tahliye edildiği öğrenildi.

ÜMİT ÖZMEN

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