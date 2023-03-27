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Aydın Buharkent'te kaza: 6 kişi yaralı

Aydın Buharkent ilçesinde trafik kazası meydana geldi. Kaza sonucunda 6 kişi yaralandı. 6 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İHA

27.03.2023, 19:28

Aydın Buharkent’te kaza: 6 kişi yaralı
Aydın'ın Buharkent ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.



Kaza, Kızıldere ile Savcıllı Mahalleleri arasında saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 R 9084 plakalı ticari araç sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yolda savrulan araç yol kenarındaki bariyerlere çaptı. Çarpmanın etkisi ile araçta bulunan 6 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri araç içerisinde sıkışan bir kişiyi sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan 6 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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