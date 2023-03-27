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Haberler Aydın Aydın'da çeşitli suçlardan aranan 17 kişi yakalandı

Aydın'da çeşitli suçlardan aranan 17 kişi yakalandı

Aydın Nazilli'de polis ekipleri iki hafta içerisinde çeşitli suçlardan aranan 17 şüpheliyi yakaladı. Şüpheliler sevk edildikleri mahkeme tarafınca tutuklanarak ceza evine gönderildi.

İHA

27.03.2023, 11:52

Aydın’da çeşitli suçlardan aranan 17 kişi yakalandı

Aydın'da Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri son iki haftada yaptıkları çalışmalrla suçlulara göz açtırmadı. Çeşitli günlerde yapılan çalışmalarda, ikametlerden telefon, çanta ,tablet , elektronik cihazlar ve maddi değerleri bulunan bakır aletler çalındı ve polis ekipleri uzun uğraşlar sonucu şüphelileri C.H , M.K , S.E , E.B olduğu tespit edildi.

5 ayrı mahalleden park halindeki 5 motosikleti çalan H.E, E.S, S.Y , K.T , E.Ş , E.G ve T.G, 2 işyerinden laptop ve cüzdan çalan E.B ve A.Ö, park halindeki 2 adet aracı çalan D.M ve Y.D., 5 araçtan akü çalan B.B., yaşlı bir vatandaşı kendini polis ve asker olarak tanıtan ve 1200 TL parasını alarak dolandıran E.K isimli şahsılar olduğu polis ekiplerinin uğraşları sonucu tespit edildi. Tespit edilen şüpheliler ikametlerinde tek tek yakalanıp mahkemeye sevk edilirken, tüm şüpheliler tutuklandı. Ayrıca 17 adet hapis cezası bulunan aranan şahısta yakalanarak, cezaevine gönderildi.

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