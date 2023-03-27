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Haberler Aydın Aydın'da vadiyi hafriyatla dolduran firmalara suçüstü

Aydın'da vadiyi hafriyatla dolduran firmalara suçüstü

Aydın’ın Didim ilçesinde çevreye doğaya zarar vererek vadiyi gizlice vadiye hafriyatla dolduran firmaların belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Döküm izni olmayan 5 kamyon-iş makinesi araç sürücüsü, araçlarıyla döküm yaptıkları sırada suçüstü yakalandı.

İHA

27.03.2023, 09:40

Aydın’da vadiyi hafriyatla dolduran firmalara suçüstü

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, çevre ve doğal hayatın korunması maksadıyla faaliyetlerini sürdürüyor. Denizköy Mahallesi'nde bulunan Atanaj deresi mevkiinin bir bölümünün hafriyat ile gizlice doldurulduğunun belirlenmesi üzerine çalışma başlatıldı.

Fail tespiti için yapılan çalışmada hafriyat döküm alanı dışındaki alanlara değişik zamanlarda döküm için izni olmayan 5 kamyon-iş makinesi araç sürücüsü, araçlarıyla döküm yaptıkları sırada suçüstü yakalandı. 2 hafriyat firmalarına ait kamyonlar; gereği yapılmak üzere ilgili kamu kurumuna bilgi verilerek idari işlem başlatıldı.

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