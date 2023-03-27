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Haberler Aydın Meteoroloji'den Aydın'a son dakika uyarısı!

Meteoroloji'den Aydın'a son dakika uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika uyarısına göre, Aydın’da yarından itibaren etkili olması beklenen soğuk ve yağışlı hava ile birlikte yüksek kesimlerde zirai don bekleniyor.

27.03.2023, 14:42

Meteoroloji’den Aydın’a son dakika uyarısı!

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk havayla birlikte 29.03.2023 Çarşamba ve 30.03.2023 Perşembe günü Aydın'ın iç ve yüksek kesimlerinde zirai don beklenmektedir. Tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımız başta olmak üzere zirai don tehlikesine karşı tedbirli olunmalı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından il ve ilçeler için hazırlanan sıcaklık tahminleri dikkatle takip edilmelidir" denildi.

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