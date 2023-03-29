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Haberler Aydın Ege'nin o ilinde iki mevsim tek görsele yansıdı

Ege'nin o ilinde iki mevsim tek görsele yansıdı

Aydın'ın Köşk ilçesinde dağların beyaz örtüyle kaplanmasıyla 2 mevsim tek kareye yansıdı. Ortaya çıkan kartpostallık görüntüler büyük ilgi topladı.

İHA

29.03.2023, 16:42 Güncelleme Tarihi: 29.03.2023, 16:49

Ege’nin o ilinde iki mevsim tek görsele yansıdı

Kar yağışının etkili olduğu Aydın'ın yüksek kesimlerinde oluşan manzaranın ardından kentte adeta iki mevsimi bir arada yaşanıyor. Dağlarda kar hakim olurken, ovada ise güneş yüzünü göstermeye devam ediyor.

Aynı günde iki mevsimin yaşandığı Aydın'da kartpostallık görüntüleri gören vatandaşlar cep telefonlarına sarıldı. Telefonları ile seyrine doyulmayan görüntüleri kaydeden Aydınlılar sosyal medya hesaplarında 'aynı karede iki mevsim' başlıklarıyla yüzlerce paylaşım yaptı. Dikkat çeken paylaşımlardan biri de Köşk ilçesinde çekilen görüntüler oldu. Görüntülerde dağlar beyaz gelinliğini giyerken, ovada ise güneşin olduğu görüldü.

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