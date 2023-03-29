Trafikte tartıştı kurşun yağdırdı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kırmızı ışıkta geçme yüzünden çıkan kavgada lüks aracından inen şahıs, motosikletteki baba ve oğluna kurşun yağdırdı. Saldırgan kavgayı ayırmaya çalışan şahsı da darp ederek yaraladı. Yaşanan kavgada silahla 2 kişiyi vuran R.Y, olaydan hemen sonra aracına binerek hiçbir şey olmamış gibi bölgeden uzaklaştı. 3 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan B.O.'nun durumunun ağır olduğu ve Söke Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi. Olaydan sonra aracı ile bölgeden uzaklaşan R.Y.'yi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.



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