İncir tüketimini artırmalıyız

Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, vatandaşları Ramazan ayında oruçlarını Aydın inciri ile açmaya davet etti. İncirin, insan vücuduna birçok faydası bulunduğuna dikkat çeken Başkan Kendirlioğlu, "İlimizin bir ürünü olan inciri tüketerek oruçlarımızı açalım." dedi.

İNCİRİN YERİ AYRI

Aydın'ın Efeler ilçesinde Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, Ramazan ayına sayılı günler kala vatandaşlara çağrıda bulundu. Aynı zamanda Aydın Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı olan Kendirlioğlu, vatandaşları Ramazan ayında oruçlarını Aydın inciri ile açmaya davet etti.

Aydın için en önemli tarımsal ürünlerinden bir tanesinin de incir olduğunu vurgulayan Başkan Kendirlioğlu, "İncirin, Ege Bölgesi, ülkemizde, dünyada ayrı bir yeri var. Kutsal kitabımızda ismi geçen bir ürün olan incir, tıp uzmanlarının da belirttiği gibi insan vücuduna birçok faydası var. Bağışıklık ve sindirim sistemine faydalı bir meyve. Hurma da kutsal kitabımızda geçen ürünlerinden bir tanesi ancak ithal bir ürün. Yurt dışından ülkemize geliyor. Hem Aydın'ımızın bir ürünü olması hem de insan sağlığına faydasından dolayı vatandaşlarımızı Ramazan ayında oruçlarını, incirle açmaya davet ediyorum" diye konuştu.

ÜLKEMIZ IÇIN ÇOK ÖNEMLI

İNCİRİN sadece Ramazan ayında değil, yıl boyunca tüketilmesi gerektiğini ifade eden Başkan Kendirlioğlu, "Ne yazık ki ülkemizde incir tüketimi az seviyelerde. Ürettiğimiz incirin büyük bir kısmı ihraç ediliyor. İncir tüketimimizi artırmalıyız. Ramazanda incir tüketmemiz umarım, bu açıdan bir başlangıç olur. Misafirlerimize çikolata yerine de incir ikram edelim. İncir tüketimini artırmak hem üreticilerimiz hem ilimiz ve ülkemiz çok önemli" ifadelerini kullandı.