Kuşadası 2023 turizm sezonunda rekor kıracak

Uzun yıllar boyunca Türk turizminin amiral gemisi olan Kuşadası, eski günlerine dönüyor. İki yıllık pandemi sürecinin ardından 2022 turizm sezonunu 1 milyon 800 bin konaklamalı turist ve 450 kruvaziyer gemi seferi ile tamamlayan Kuşadası, 2023 turizm sezonu için yüzde 25 hedef büyüttü. Kuşadası bu sezonda 1 milyon 500 bin konaklamalı turist ile 600 kruvaziyer gemisine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Dünyayı 2019 yılından itibaren etkisi altına alan pandemi sürecini hizmet üretmek için fırsata çeviren Kuşadası Belediyesi tarafından yapılan yatırımlarla adeta kabuk değiştiren Türkiye'nin turizm başkenti, 2022 turizm sezonunda yakaladığı ivmeyi 2023 turizm sezonunda artırarak sürdürmekte kararlı. Kuşadası Belediyesi'nce yapılan alt ve üst yapı çalışmaları ile tüm çarşıları yenilenen, yeni turizm rotaları eklenen, dünyanın en önemli turizm fuarlarında etkin bir biçimde tanıtılan ve yeni turizm anlayışı doğrultusunda seçenekler sunan kent yeniden ulusal ve uluslararası alanda tercih edilen marka bir destinasyon haline geldi.

DENİZ VE KARADAN TURİST AKINI

Akdeniz'in en önemli kruvaziyer limanına sahip olan ve bu yönüyle de Türkiye'nin deniz üzerinden Batıya açılan kapısı konumunda bulunan Kuşadası, 2023 yılında kruvaziyer turizmi alanında da rekoru hedefliyor. Dünyada en çok ilgi gören turizm aktivitelerinden biri olan kruvaziyer turizminin amiral gemisi konumunda olan Kuşadası Limanı'na pandeminin etkisini yitirdiği geçtiğimiz yıl 450 yolcu gemisi seferi düzenlendi. Sayının 2023 sezonunda 600 olması bekleniyor. Kuşadası bu sezon 2 milyon 500 bin konaklamalı turiste ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

'TÜM ÇABAMIZ KUŞADASI İÇİN'

KUŞADASI Belediye Başkanı Ömer Günel, tanıtım çalışmaları sayesinde 2023 turizm sezonunda yüzde 25 daha fazla turistin gelmesini beklediklerini belirterek, "Geçen hafta Avrupa'nın en büyük turizm fuarı ITB Berlin'e katıldık. Kurduğumuz temas ve diyaloglar gösteriyor ki 2023 sezonu 2022'ye göre yüzde 25 civarında bir turist artışıyla gerçekleşecek. Bu da esnafımız ve kentimiz için bereket demek. Fuarlardaki tüm çabamız kentimizin sunduğu avantaj, güvenli ortam ve esnafımızın güler yüzlülüğünü anlatmak için. Kuşadası tarihin en büyük rakamlarıyla turist ağırlamaya devam edecek. Bu bir emeğin karşılığı. Ama yetmez" diye konuştu.

İHSAN KARATAŞ