Nazilli OSB yeni yönetimi gönülden hizmet edecek

NAZILLI Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) göreve yeni seçilen Başkan Nuri Önel yapacakları projelerden bahsetti. Önel, "Yeni yönetim olarak en büyük çalışmamız yeni genişleme alanıdır. Bin 300 dönümlük organize sanayi bölgemize 840 dönüm ilave ederek genişleteceğiz. İstihdam sayımızı 4 bine çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

ARITMA TESİSİ PROJESİ

YENI yönetim olarak önemli projeleri hayata geçireceklerinin altını çizen Önel, "Arıtma Tesisimizin temeli atılıyor. 68 milyon liralık projenin tamamlanması iki yılı bulacak. Amacımız sıfır atıkla ASKİ'ye suyumuzu aktarabilmek. Hedefimiz Türkiye'nin ekonomisine katkı sağlayan ve daha çok vatandaşımıza istihdam kapısı açmak için çalışmak. Bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Aydın'da huzur hakkı almayan iki OSB'den biriyiz" diye konuştu. Nazilli OSB'de göreve yeni seçilen Nuri Önel başkanlığındaki yönetim kurulu ziyaretlere de başladı. Yeni yönetim, Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy ile Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ı makamlarında ziyaret etti.

RAMAZAN AYDEMİR