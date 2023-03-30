Nazlı doğal kaynak suyu dijital yatırımla büyüyor

2023 yılını dijital yatırım yılı ilan eden Nazlı üretim süreçlerinde ki performans geliştirici yazılım çalışmalarının yanı sıra bayiler ile entegre çalışabilecek SAP sistemine geçiş içinde dönüşüm süreçlerini başlattı. Karbon salınımını azaltmak ve daha fazla ağaç kurtarmak için fabrika çatılarına 2020 yılında güneş enerjisi sitemlerini kuran firmada hedef olarak 2023 yılında da GES yatırımlarına devam etmek var.Ambalajlı su sektörünün Bölgede önde gelen firmalarından olan Nazlı Doğal Kaynak Suyu , gelişen teknolojiyle birlikte iş yapış biçimlerinde çağın getirdiği değişimi gerçekleştirmek amacıyla dijitalleşme yatırımlarını sürdürüyor. www.nazli.com.tr adresindeki web sitesini de bu yılın ilk yarısında yenileme kararı alan Nazlı , mobil uyumlu ve kullanıcı odaklı yeni bir web sitesini devreye alacak.Nazlı Doğal Kaynak Suyu Genel Müdürü Mustafa Tuğrul gerçekleştirilen bu yatırımların hem ülke hem de şirket ekonomisine ciddi kazancının olacağını belirterek şunları söyledi. "Değişmeyen tek şey değişimin ta kendisidir mottosundan yola çıkarak, üretime başladığımız ilk günden beri en iyisini nasıl üretirizin peşindeyiz . Dijital çağda bu uyumu yakalayabilmek için üretim süreçlerimizin teknolojik alt yapısını mümkün olan en üst seviyeye çıkarmak adına yatırımlarımızı devreye alıyoruz. 2021 yılında bölgede ilk defa tarafımızdan uygulanmaya başlayan damacana kare kod takip sisteminin teknolojik ve fiziksel alt yapısını kurmuş geçtiğimiz yılda devremeye almıştık. Şimdi ise üretim süreçlerimizin dijital ortama taşıyarak en iyiyi en uyguna üretmeyi planlıyoruz. Proje ile birlikte dijital hizmetlerin ve dijital operasyonel yetkinliklerin artmasıyla üretim maliyetlerinde ortalama % 15 gerileme olacak. Bu maliyet avantajımızıda bayilerimize ve dolaylı yoldan nihai tüketiciye yansıtıyor olacağız.Toplamda 13 milyar TL'ye yaklaşan iç pazar hacmiyle ambalajlı su sektörü her geçen gün büyümeye devam etmektedir. Bu bağlamda yerel bir oyuncu olan markamız , ulusal ve global pazarda bölgemizi temsil etmek ile ilgili hedeflere ulaşmak için yatırımlarına devam edecektir."