Uyuşturucu anlaşmazlığı cinayetle son buldu

Aydın'ın Efeler ilçesinde 31 ayrı suç kaydı bulunan madde bağımlısı Tekin E. tarafından sokak ortasında bıçakla yüzünden ve vücudundan bıçaklanan Adem Yüzer, yaşam mücadelesini kaybetti. Geçtiğimiz ay meydana gelen olayda hastaneye kaldırılan Adem Yüzer'in aşırı kan kaybettiği ve hayati tehlikesi bulunduğu için yoğun bakıma alındığı belirtildi. Bir aydır yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Yüzer, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından firar eden Tekin E, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı ve nöbetçi mahkemece tutuklandı.



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