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Haberler Aydın Aydın'da depo hırsızları kıskıvrak yakalandı!

Aydın'da depo hırsızları kıskıvrak yakalandı!

Aydın'ın Germencik ilçesinde, bir vatandaşa ait bahçelerden 4 adet 4 tonluk su deposu çalan 4 şüpheli jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Çalınan depolar sahibine geri teslim edilirken, olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

İHA

31.03.2023, 09:48

Aydın’da depo hırsızları kıskıvrak yakalandı!

Aydın'ın Germencik ilçesinde bir vatandaşa ait bahçeden 4 adet bir tonluk su deposu çalan 4 şüpheli şahıs Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kızılcapınar Mahallesi'nde bir vatandaşa ait müşterek tapulu bahçelerinden 4 adet 1 tonluk su deposu çalınması olayı ile ilgilşi çalışma başlatıldı. Jandarma Suç Araştırma Timi ve Asayiş Ekiplerimizce yapılan kamera/tanık araştırması sonucu hırsızlık olayı ile ilgili 4 şüpheli şahıs yakalandı. Ele geçirilen malzemeler sahiplerine teslim edilirken olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

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