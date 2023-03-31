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Aydın'da trafik kazası: 2 yaralı

Aydın'ın Söke ilçesinde trafik ışığını ihlal ettiği iddia edilen motosiklet otomobile çarptı. Kaza nedeniyle motosiklet sürücüsü ve yolcu kısmında bulunan 1 kişi yaralandı.

İHA

31.03.2023, 19:06

Aydın’da trafik kazası: 2 yaralı
Aydın'ın Söke ilçesi Muradiye Kavşağı'nda meydana gelen kazada, trafik ışıklarını ihlal ettiği iddia edilen motosiklet, otomobile çarparken, kazada 2 kişi yaralandı.



Trafik ışıklarını ihlal eden E.O. idaresindeki 09 ADN 913 plakalı motosiklet, seyir halindeki D.A. idaresindeki 65 DP 742 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet savruldu. Motosiklet sürücüsü D.A. ve yolcu kısmında bulunan D.D. kazada yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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