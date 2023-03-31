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Haberler Aydın Aydınlı gazetecilere çirkin saldırı

Aydınlı gazetecilere çirkin saldırı

31.3.2023

Gazete

Aydınlı gazetecilere çirkin saldırı
Aydın'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 kişinin adliyeye çıkarıldığı sırada görüntü alan 4 gazeteci, şüpheli yakınlarının saldırısına uğradı. Hızını alamayan saldırganlar, olaya müdahale eden polise de saldırdı. Gazeteciler ile bir polis memuru saldırganlardan şikayetçi oldu. Polis ekipleri, olayla ilgili olarak şüpheli yakınlarından Funda S., Filiz E. ve Şeymanur İ'yi gözaltına aldı. Olayın ardından Aydın Gazeteciler Cemiyeti, Aydın Adliyesi önünde basın açıklaması yaparak, çirkin saldırıyı kınadı.

MURAT ŞENBAKLAVACI
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