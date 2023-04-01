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Aydın'da korkutan yangın! Bir yuva küle döndü!

Aydın'ın Söke ilçesinde bir evde henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Büyük çabalarla yangın söndürülürken ev tanınmaz hale geldi. Evde bulunan iki kişinin ise komşuların yardımıyla çıkarıldığı öğrenildi.

İHA

01.04.2023, 16:08

Aydın’da korkutan yangın! Bir yuva küle döndü!

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen yangın korku dolu anlar yaşattı. Evde bulunan iki kişinin komşularının yardımıyla evden çıkarıldığı öğrenildi.

Yangın, Albayrak Caddesi üzerinde bulunan evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı evden duman çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi Söke İtfaiye Şefliği ekipleri yangına müdahale etti. Yangın söndürülürken, yangında yaralanan olmadı. Evde ciddi hasar oluşurken, evin içinde bulunan eşyalar küle döndü.

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