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Haberler Aydın Otomobil hırsızları polisten kaçamadı

Otomobil hırsızları polisten kaçamadı

1.4.2023

Gazete

Otomobil hırsızları polisten kaçamadı
Aydın'ın Söke ilçesinden otomobil çalan iki hırsız, Didim'de emniyet güçlerini peşine taktı. Edinilen bilgiye göre, Söke'de 34 GDG 186 plakalı otomobili çalan iki hırsız araçla Didim'e geldi. Yapılan ihbarın ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aracı takibe aldı. Azılı hırsızlar kendilerine dur ihtarı yapan polis aracına çarparken, bir polis memurunu da ayağından yaraladı. Daha sonra park halindeki bir araca da çarpan hırsızlar Didim-Akbük yoluna girdi. Yolun emniyet güçlerince kesilmesinin ardından beton santrallerinin bulunduğu makilik alana yönelen iki hırsız daha sonra aracı bırakarak yaya olarak kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacanın ardından A.Y. ve S.C. yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

HÜSEYİN ÇALIŞKAN
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