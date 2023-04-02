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Haberler Aydın Işık ihlali yapan motosiklet sürücüsü ölümden döndü

Işık ihlali yapan motosiklet sürücüsü ölümden döndü

2.4.2023

Gazete

Işık ihlali yapan motosiklet sürücüsü ölümden döndü

AYDIN'IN Söke ilçesi trafik ışıklarını ihlal eden motosiklet, otomobile çarptı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, Söke ilçesi Muradiye Kavşağı'nda gerçekleşti. Trafik ışıklarını ihlal eden E.O. idaresindeki 09 ADN 913 plakalı motosiklet, seyir halindeki D.A. idaresindeki 65 DP 742 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet savruldu. Motosiklet sürücüsü D.A. ve yolcu kısmında bulunan D.D. kazada yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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