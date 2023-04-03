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Haberler Aydın Aydın'da durdurulan otobüsteki beş yolcunun üzerinden uyuşturucu çıktı

Aydın'da durdurulan otobüsteki beş yolcunun üzerinden uyuşturucu çıktı

Aydın’ın Söke ilçesinde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği yol kontrolü esnasında durdurulan otobüste arama yapıldı. Yapılan aramada beş yolcunun üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi.

İHA

03.04.2023, 10:00 Güncelleme Tarihi: 03.04.2023, 10:52

Aydın’da durdurulan otobüsteki beş yolcunun üzerinden uyuşturucu çıktı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Uyuşturucu madde köpekleri ile icra edilen yol emniyet ve kontrolü faaliyeti esnasında durdurulan seyahat firmasına ait otobüste yapılan aramada, beş şüpheli şahsın üzerinde bir miktar uyuşturucu madde (46 gram esrar 6 adet Lyrica hap , metamfetamin, ) ele geçirildi. Bir şüphelinin sağlık kuruluşunda yapılan testinde uyuşturucu madde kullandığı tespit edilirken, olayla ilgili adli işlem başlatıldı.

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