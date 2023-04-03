  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Aydın'da hareketli anlar! Evinin balkonunda başına tüfek dayadı!

Aydın'da hareketli anlar! Evinin balkonunda başına tüfek dayadı!

Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen olayda, ailesiyle yaşadığı sorunlar sebebiyle evinin balkonuna çıkan C.S. kafasına dayadığı tüfekle tüm mahalleyi ayağa kaldırdı. Şaşkına dönen mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri intikal etti. İlçe Emniyet Müdürü Yıldırım'ın araya girmesiyle ikna olan C.S., kontrol amacıyla hastaneye sevk edildi.

İHA

03.04.2023, 12:12

Aydın’da hareketli anlar! Evinin balkonunda başına tüfek dayadı!

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, iddiaya göre, ailevi sorunları sebebiyle evinin balkonuna çıkan C.S., kafasına dayadığı tüfek ile mahalleyi ayağa kaldırırken, şahıs ilçe emniyet müdürünün uğraşları sonunda ikna edilerek aşağıya indirildi.

Olay, Nazilli ilçesi Turanlar Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailevi sorunları olduğu iddia edilen C.S. eline aldığı tüfek ile balkona çıktı. C.S.'nin tüfeği kafasına dayadığını gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ ŞAHSI İKNA ETTİ
Bölgeye gelen Nazilli İlçe Emniyet Müdürü Şafak Yıldırım, C.S.'yi ikna etmek için yoğun çaba sarf etti. Yaklaşık yarım saatlik uğraşın ardından C.S.'nin babası ve çocukları olay yerine geldi. İlçe Emniyet Müdürü Yıldırım'ın araya girmesi sonrasında ikna olan C.S. tüfeği bırakarak evden dışarı çıkarak çocuklarına sarıldı. Polisin gözaltına aldığı C.S. kontrol amacıyla hastaneye sevk edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA