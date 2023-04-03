Firari katil sahte kimlikle hakim olmuş!

Malatya'da 2003 yılında kardeşleriyle birlikte amca ve halaları ile iki kuzenini öldüren Alparslan Boztepe, 20 yıl boyunca firari gezdikten sonra Aydın'ın Efeler ilçesinde yol kontrolünde yakayı ele verdi. Boztepe'nin firari olarak yaşadığı süre içinde hukuk fakültesinden mezun olup hakimlik sınavını kazandığı öğrenildi.2003 yılında Malatya'nın Yazıhan ilçesi Mısırlı Köyünde amcalarının evini silahla basan Cengiz (58), Alpaslan (46) ve Ali Boztepe (51) kardeşler, amcaları Şuayip Boztepe (54) ve oğlu Ali Boztepe'yi (22), halaları Ayşehan Şahin (51) ve oğlu Musa Şahin'i uzun namlulu silahlarla tarayarak öldürüp kaçtı. Olaydan sonra firar eden 3 kardeşten Ali Boztepe ile Cengiz Boztepe, ihbar üzerine olaydan 7 yıl sonra 21 Eylül 2010 tarihinde Yazıhan ilçesinin Bereketli köyündeki bir mağarada jandarma ekipleri tarafından 1 adet kaleşnikof silah ile 1 adet tabanca ile birlikte yakalanarak cezaevine konuldu. Ancak Alparslan Boztepe'nin izine rastlanamadı. Geçtiğimiz gün Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye ekipleri, durumundan şüphelendiği kişiyi durdurarak kimlik kontrolü yaptı. Ekipler, şüphelinin kimlik fotoğrafının kendisine ait olduğunu ancak bilgilerinin uyuşmadığını fark etti. Zanlının çelişkili ifadeler verdiğini de tespit eden polis ekipleri, titiz bir çalışma yürüttü. Çalışma neticesinde, zanlının Alparslan Boztepe olduğu ve 20 yıldır cinayet suçu firarisi olarak arandığı öğrenildi. Devriye ekiplerinin dikkatli çalışması sonucu yakalanan Alparslan Boztepe'nin firari olarak yaşadığı süre içinde hukuk fakültesinden mezun olup hakimlik sınavını kazandığı öğrenildi. Cinayetin zaman aşımına uğramasına 5 ay kala yakalanıp gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.