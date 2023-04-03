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Haberler Aydın Şehit polisin faili 4. kattan atladı

Şehit polisin faili 4. kattan atladı

3.4.2023

Gazete

Şehit polisin faili 4. kattan atladı
Diyarbakır'da şehit edilen bir polisin faillerinden Halil Asan, yaşadığı Aydın'ın Efeler ilçesinde 4'üncü kattan atlayarak yaşamına son verdi. Olay, Efeler ilçesi Yedieylül Mahallesi 1014 sokak üzerinde meydana geldi. Bir apartmanın 4'üncü katından atlayan bir kişi beton zemine çakıldı. Olay yerine gelen ekipler, yerde kanlar içinde yatan kişinin öldüğünü belirledi. Yapılan araştırmada şahsın Diyarbakır nüfusuna kayıtlı 47 yaşındaki Halil Asan olduğu tespit edildi. Asan'ın Diyarbakır'da şehit edilen bir polis memurunun 5 failinden biri olduğu ve çok sayıda suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

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