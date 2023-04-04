Aydın’da kuvvetli rüzgar ağaçları devirdi!

Aydın'ın Efeler ilçesinde kuvvetli rüzgar sebebiyle devrilmek üzere olan ağacı fark eden Ferhat Bilici'nin dikkati, park halindeki araçları kurtardı.

Olay, Efeler ilçesi, Adnan Menderes Mahallesi, 537 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bölgede etkili olan kuvvetli rüzgar sebebiyle bir ağacın gövdesi zayıfladı. Rüzgarın şiddeti ile çatlayan ağaç, park halinde bulunan otomobillerin üzerine doğru yan yattı. O esnada sokaktan geçen Ferhat Bilici isimli bir vatandaş ağaçtan gelen çatırdama seslerini fark etti. Ağacın bir anda park halinde bulunan 09 AFM 309 ve 09 KT 987 plakalı 2 otomobilin üzerine doğru yan yattığını gören Bilici, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, araç sahiplerine ulaşarak durumu belediye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Efeler Belediyesi ekipleri, ağacın dallarını güvenli bir şekilde keserek, araçların zarar görmesini engelledi. Otomobillerini güvenli bir şekilde kurtaran araç sahipleri, durumu fark eden duyarlı vatandaşa teşekkür etti.





BİR ANDA ÇATIRDAMA SESİ DUYDUM

Sokaktan geçerken ağaçtan ses geldiğini ifade eden Ferhat Bilici, "Evime gidiyordum. Sokağın başına geldiğim an ağaçtan sesler gelmeye başladı. Yaklaşık 10 saniye içinde ağaç arabaların üzerine doğru çöktü. Ben de hemen güvenlik güçlerini aradım ve haber verdim. Onlar da gelene kadar araçların başında bekledim. Daha sonra araç sahipleri de geldi. Ağacın kesilmesiyle de otomobiller güvenli bir şekilde kurtuldu" dedi.