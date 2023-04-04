İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, Efeler ilçesi Umurlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Çayyüzü mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savrulurken, 2 kişi yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan T.K. ve S.B.'yi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

İlk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada 2 otomobil de kullanılamaz hale gelirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.