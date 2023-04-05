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Haberler Aydın Cinayet zanlısı polisten kaçamadı!

Cinayet zanlısı polisten kaçamadı!

Aydın'ın Germencik ilçesinde, "kasten adam öldürme" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan cinayet zanlısı, gerçekleştirilen operasyonla yakalanıp cezaevine gönderildi.

İHA

05.04.2023, 10:12

Cinayet zanlısı polisten kaçamadı!
Aydın'ın Germencik İlçesinde 'kasten adam öldürme' suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan O.T. (31) polis ekipleri tarafından yakalandı.

Germencik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler 'kasten adam öldürme' suçundan Aydın Ağır Ceza mahkemesi tarafından hakkında 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan O. T.'nin ilçede olduğu bilgisi üzerine operasyon için düğmeye bastı. Yapılan çalışma sonucu cinayet zanlısı saklandığı yerde yakalandı. O.T. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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