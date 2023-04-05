Yaya geçidinde yaşlı adama otomobil çarptı, korkunç kaza kameraya yansıdı

Kaza, saat 10.00 sıralarında Türkmen Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Ö. yönetimindeki 09 K 1922 plakalı otomobil yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Rıfat Ezer'e önce çarptı, ardında da üzerinden geçti.

Kaza sonrası yerde kalan Ezer'i görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobilin altında kalan yaşlı adamı Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Durumu ağır olan Ezer, burada yapılan ilk müdahaleden sonra Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hastanesi'ne sevk edildi.

Ameliyata alınan Ezer'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken polis araç sürücüsü E.Ö.'yü gözaltına aldı. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.