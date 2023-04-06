Aydın’da 25 yıl hapis cezası bulunan firariyi jandarma yakaladı

Çalışmalarda "Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık ve Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak" suçlarından toplam 25 yıl 7 ay hapis cezası bulunan A.B.K. isimli şahıs yakalandı