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Haberler Aydın Aydın'da 25 yıl hapis cezası bulunan firariyi jandarma yakaladı

Aydın'da 25 yıl hapis cezası bulunan firariyi jandarma yakaladı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda hakkında 25 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari kıskıvrak yakalandı.

İHA

06.04.2023, 09:35

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından, aranan şahısların yakalanması amacıyla çalışmalar sürüyor.

Aydın’da 25 yıl hapis cezası bulunan firariyi jandarma yakaladı

Çalışmalarda "Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık ve Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak" suçlarından toplam 25 yıl 7 ay hapis cezası bulunan A.B.K. isimli şahıs yakalandı

Aydın’da 25 yıl hapis cezası bulunan firariyi jandarma yakaladı

Şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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