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Haberler Aydın Camide kalp krizi geçiren vatandaşa ilk müdahaleyi belediye başkanı yaptı

Camide kalp krizi geçiren vatandaşa ilk müdahaleyi belediye başkanı yaptı

Manisa'da dün akşam teravih namazında kalp krizi geçiren vatandaşa o sırada camide bulunan ve doktor olan Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, kalp masajı yaptı.

İHA

06.04.2023, 13:54 Güncelleme Tarihi: 06.04.2023, 14:06

Camide kalp krizi geçiren vatandaşa ilk müdahaleyi belediye başkanı yaptı

Manisa'da dün akşam Yunusemre ilçesindeki Uncubozköy Camisi'nde teravih namazı kılındığı sırada Nazmi Başaran isimli bir vatandaş fenalaşarak yere yığıldı. Cemaat, Başaran için ambulans çağırırken, bu sırada camide bulunan Ak Partili Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ile kadınlar bölümünde bulunan ve hemşire olduğu öğrenilen bir kadın, hastaya ilk müdahaleyi yaptı.

Başkan Çerçi, kalp krizi geçirdiği belirlenen Başaran'a kalp masajı uyguladı. Sağlık ekiplerinin camiye gelmesiyle birlikte ambulansa alınan Başaran, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

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