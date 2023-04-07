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Haberler Aydın Aydın'da kamu kurumuna ait güneş paneli çalan hırsız yakalandı

Aydın'da kamu kurumuna ait güneş paneli çalan hırsız yakalandı

Aydın Germencik'te bir kişi kamu kurumuna ait su deposunda kullanılan güneş panelini çaldı. Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri hırsızı yakaladı.

İHA

07.04.2023, 16:20

Aydın’da kamu kurumuna ait güneş paneli çalan hırsız yakalandı

Aydın'ın Germencik ilçesi, Ömerbeyli Mahallesi'nde kamu kurumuna ait su deposunda meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, 1 adet güneş paneli kimliği belirsiz şahıs yada şahıslarca çalındı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve asayiş ekipleri tarafından yapılan kamera ve tanık araştırması sonucu hırsızlık olayı ile ilgili bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan güneş paneli de bulunarak kamu kurumuna teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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