Millet İttifakı’nda encümen krizi

AYDIN'DA Efeler Belediye Meclisi'ndeki encümen üyeliği seçimlerinde Millet İttifakı ortakları arasında kriz yaşandı. AK Partili Mustafa Sabancu, CHP'li üyelerin desteğiyle encümen üyesi seçilirken İYİ Partili Münevver Göktaş'ın encümene girememesi CHP ile İYİ Parti arasında kriz çıkardı. İYİ Parti İl Başkanı Recep Taner, CHP'nin Millet İttifakı ortaklığına uygun davranmadığını belirterek, "Belediyedeki meclis üyelerinin sayısı ve çıkan oylar ortada. Arkadaşlarımız her ne kadar bazı isimleri telaffuz etse de neticede gizli oylama. Ancak CHP'li arkadaşların oy vermedikleri gözüküyor. Bu etik bir davranış değil. Hangi amaçla yaptıklarını bilmiyoruz ama bu tutum Millet İttifakı ortaklığına yakışmadı" ifadelerini kullandı.

KAZIM YÖRÜKCE