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Aydın'da gökyüzünü gören telefona sarıldı

Aydın'da Kuşadası sahilinde, dün akşam güneşin battığı sırada ortaya çıkan görüntüler büyük ilgi topladı. Ortaya çıkan kartpostallık görüntüyü vatandaşlar sosyal medyada paylaştı.

İHA

10.04.2023, 11:40

Aydın'ın Kuşadası sahilinde, güneşin batışı sırasında ortaya çıkan görüntüler ilgi odağı oldu.

Aydın’da gökyüzünü gören telefona sarıldı

Gün batımının sunduğu doğal güzelliği izlemek ve fotoğraflamak isteyenler deniz kıyısına gelerek eşsiz manzaranın keyfini çıkardı.

Aydın’da gökyüzünü gören telefona sarıldı

Kuşadası'nda gün batımında seyirlik görüntüler oluştu. İsmail Cem Barış ve dostluk meydanında bulunan el heykeli güneşin ufuk çizgisinde kayboluşu esnasında ortaya çıkan doğal kızıllık görenleri kendine hayran bıraktı.

Aydın’da gökyüzünü gören telefona sarıldı

Güneşin Güvercinada Kalesi'nin arkasından batmasıyla birlikte gökyüzündeki bulutlar kırmızıya boyanırken, güneşten yansıyan ışıklar sahilde görsel bir şölen oluşturdu.

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