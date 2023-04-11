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Haberler Aydın 11 yaşındaki Cemre Nur, kurtarılamadı

11 yaşındaki Cemre Nur, kurtarılamadı

11.4.2023

Gazete

11 yaşındaki Cemre Nur, kurtarılamadı
Aydın'ın Söke ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken hafif ticari aracın çarptığı 11 yaşındaki Cemre Nur Bahadır, hayatını kaybetti. Kaza, 28 Mart tarihinde Konak Mahallesi'nde meydana gelmişti. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Cemre Nur, hastanedeki 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. İlkokul 5'inci sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Cemre'nin ölümü ailesi ve yakınlarını yasa boğdu. Cemre'ye çarparak ölümüne neden olan sürücü M.G. ise olaydan sonra gözaltına alınıp işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrolle serbest kaldı.

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