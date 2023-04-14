Aydın İYİ Parti’de istifa depremi yaşanıyor

AYDIN'DA İYİ Partili Kıvanç İşbilen, partisinden ve meclis üyeliği görevlerinden istifa etti. 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde Millet İttifakı'ndan Yenipazar Belediye Meclisi üyeliğine seçilen ve ardından Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nde görev alan Kıvanç İşbilen, partisinden istifa ettiğini sosyal medyadan duyurdu. İşbilen, partiden istifasının yanı sıra meclis üyeliği görevlerinden de ayrıldığını belirterek, "İYİ Parti'den istifa ettim. Bu süreçte bizlere oy veren vatandaşlarımızın hakkına duyduğum saygı gereği, Belediye Meclisindeki görevimden de ayrılıyorum" ifadelerini kullandı. (KAZIM YÖRÜKCE)

ADAY TANITIM TÖRENİNDE İYİ PARTİLİLER GERİLDİ

İYİ Parti Manisa milletvekili aday tanıtım törenine Seçim İşleri Başkanı ile milletvekili adayının tartışması damga vurdu. İyi Parti Manisa 1. Sıra adayı ve Seçim İşleri Başkanı Şenol Sunat, "Manisa'da fark atacağız. Ben 4 çıkarırız diye düşünüyorum" dedi.

Partinin 5'inci sıra milletvekili adayı Op. Dr. Gürhan Özcan ise, Sunat'a tepki göstererek, "5 almayı düşünüyoruz deseydiniz. Bakın ben buraya çok fazla milletvekili alalım diye girdim. Manisa'da en çok oy potansiyeli olan kişiyim. Beni yediniz şu an" dedi. Sunat, ise "Ben en az dedim zaten" diyerek yanıtladı. Bunun üzerine Özcan, "Ben 5 hedefi koyuyorum. 6'yı zorlarız diyorum" diye konuştu. (CÜNEYT HASÇELİK)