Kuşadası’nda korkunç olay

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşanan olay duyanları dehşete düşürdü. Dipburun Koyu'na kıyıda kol, bacak ve başları olmayan 2 erkek cesedi vurdu. Sivil girişinin yasak olduğu koyda devriyeye çıkan Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kıyıda 2 ceset gördü.Sağlık ekipleriyle birlikte yapılan incelemede cesetlerin baş, kol ve bacaklarının olmadığı belirlendi. Jandarma ekipleri kıyıda, Sahil Güvenlik ekipleri ise bir süre denizde kayıp baş, kol ve bacakları aradı. Cansız bedenler daha sonra otopsi yapılması için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cesetlerin yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sisam Adası'na geçmeye çalışırken botlarının batması sonucu boğularak ölen kaçak göçmenlere ait olduğu değerlendiriliyor.