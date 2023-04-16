Ak Parti Aydın’da parola: 5 vekil

AK Parti'nin Aydın Milletvekili adayları, Efeler İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen törenle tanıtıldı. Aydın İl Başkanlığı koordinesinde gerçekleşen aday tanıtım toplantısı öncesi adaylar, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde konfetiler patlatılarak ve karanfillerle karşılandı.



"DAVA İÇİN CANIMI VERİRİM"

Aydın Milletvekili adayları Mustafa Savaş, Seda Sarıbaş, Ömer Özmen, Mustafa Abak, Mehmet Umut Tuncer, Duygu Göğde, Murat Gün ve Mehmet Arkun ile partililer ve vatandaşlar Efeler ilçe binası toplantı salonunda buluştu. Yoğun katılımın olduğu toplantıda bir partilinin fenalaşması, tedirginlik yaratırken, boş odaya alınan vatandaş ile Mustafa Savaş yakından ilgilendi. Parti üyesi yaşlı adam "Ben bu dava için canımı veririm" diyerek AK Parti'ye olan sevgisini anlattı. AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten, seçimlerin sadece Türkiye için değil, tüm dünyanın takip ettiği önemli bir seçim olacağını vurguladı. Aydın 1. Sıra Milletvekili Adayı Mustafa Savaş ise, "İlk günkü aşkla, heyecanla çalışıyoruz. Tüm ilçelerimizde büyük bir coşku var. 14 Mayıs akşamı Aydın'da güzel bir temsille, en az beş milletvekili arkadaşımızla birlikte Ankara'da Aydın'ımızı temsil edeceğiz" ifadelerini kullandı.



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