Alıcık: Aydın’ın alayına talibiz

MHP'nin 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri için Aydın'daki milletvekili adayları vitrine çıktı. İl Başkanı Haluk Alıcık, Devlet Bahçeli'nin 'Türkiye'nin alayına talibiz' dediği gibi Aydın teşkilatı olarak da Aydın'ın alayına talip olduklarını söyledi. MHP'de küskünlüğe dargınlığa yer olmadığının altını çizen Alıcık, "Hedefimiz Recep Tayyip Erdoğan'ı ilk turda Cumhurbaşkanı seçtirmek, Aydın'ı da mecliste en fazla MHP'li vekille temsil etmesini sağlamak" dedi. Alıcık'ın konuşmasının ardından MHP'nin Aydın Milletvekilleri adayları Deniz Depboylu, Burak Pehlivan, Yusuf Keremit, Burhan Uçaş, Etem Yeşilyurt, Çetin Durmaz, Osman Gazi Cihangiroğlu ve Cengiz Ataseven kürsüye gelerek kendilerini tanıttı.



İHSAN KARATAŞ

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