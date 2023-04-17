Muhtar azası kaza kurbanı

Aydın Çine'de meydana gelen kazada ağır yaralanan muhtar azası Kamil Arabacı (58), hayatını kaybetti. Kaza, geçtiğimiz 9 Nisan'da Çine'nin Kahraman Mahallesi Mezarlığı önünde meydana geldi. Cavit D. yönetimindeki araç ile muhtarlık azası Kamil Arabacı'nın yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Arabacı ağır yaralandı. Yoğun bakımda 6 gün yaşam savaşı veren Arabacı, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Arabacı'nın acı haberi ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.



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