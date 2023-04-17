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Haberler Aydın Muhtar azası kaza kurbanı

Muhtar azası kaza kurbanı

17.4.2023

Gazete

Muhtar azası kaza kurbanı
Aydın Çine'de meydana gelen kazada ağır yaralanan muhtar azası Kamil Arabacı (58), hayatını kaybetti. Kaza, geçtiğimiz 9 Nisan'da Çine'nin Kahraman Mahallesi Mezarlığı önünde meydana geldi. Cavit D. yönetimindeki araç ile muhtarlık azası Kamil Arabacı'nın yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Arabacı ağır yaralandı. Yoğun bakımda 6 gün yaşam savaşı veren Arabacı, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Arabacı'nın acı haberi ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

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